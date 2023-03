Esposa de Alok rebate comentários sobre escolha de vestido para casamento: “Quem escolheu o vestido foi a própria noiva”

Internautas criticaram a escolha do vestido para a cerimônia de Carol com o irmão de Alok, Bhaskar

Receba! Romana, esposa de Alok, não deixou barato os comentários na web sobre o vestido escolhido para a cerimônia de casamento entre Bhaskar e Carol. A musa rebateu e disse que o vestido foi escolhido pela própria noiva e que ela é sua melhor amiga.

“Quem escolheu o meu vestido foi a própria Carol, a noiva, a esposa do meu cunhado, uma das minhas melhores amigas. Fizemos juntas com a mesma estilista. O vestido da Carol foi um sonho, um dos mais lindos de noiva que eu já vi, totalmente dentro do contexto e do jeitinho que ela sonhou’, iniciou.

Romana ainda falou sobre o noivo e sobre a união dos dois. “E o mesmo vale para o noivo, muito original! Mais importante que a roupa é o que esse momento representa para nossa família. Acho incrível quando os noivos fazem um casamento para si e não para agradar a internet”, finalizou.