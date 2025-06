“Espero não ficar cega”, desabafa Andressa Urach após complicações na mudança da cor dos olhos

Amores, estava saboreando algumas torradinhas com patê de queijo brie e peito de peru defumado acompanhada por um suco de laranja maravilhoso. Eis que resolvo navegar pelo Instagram e noto um vídeo angustiante onde uma influencer confessa arrependimento de ter mudado a cor dos olhos e que não está enxergando bem após o procedimento… gente, que situação!

Acontece que, na última quarta-feira (25), Andressa Urach, de 37 anos, desembarcou no Brasil e voltou a se queixar de dores oculares incessantes, além de embaçamento na visão após realizar uma cirurgia de ceratopigmentação em Nice, sul da França.

“Acabei de chegar de Nice [França]. Quando eu embarquei, praticamente não estava enxergando, mas eu preferi me tratar aqui no Brasil. Tinha uma moça sentada ao meu lado [no voo], e ela me deu alguns paracetamol porque eu tava com muita dor”, confessou, com lágrimas nos olhos.

A ex-Miss Bumbum revelou que, se for possível, deseja reverter o procedimento cirúrgico (Reprodução/Instagram)

De acordo com a ex-Miss Bumbum, os desconfortos surgiram momentos após deixar a clínica francesa e seguem cada vez mais intensos. Urach também revelou que está com a visão parcialmente comprometida e teme ficar cega.

“Eu tô com os olhos bem embaçados, não tô conseguindo enxergar direito. A dor foi horrível. Achei que ia ficar cega. Não sei se isso é resultado do pós, mas eu sofri muito. Juro que me deu arrependimento, espero não ficar cega porque tá tudo embaçado”, desabafou a influencer.

Ao exibir a mudança na cor dos olhos, que antes eram castanhos escuros, Andressa contou que sempre sonhou em ter olhos azuis e que esse procedimento era a realização de um sonho de infância.

Andressa confessou que está enxergando mal e que teme ficar cega (Reprodução/Instagram)

No entanto, após as complicações, a ex-A Fazenda afirmou que pretende buscar ajuda de um oftalmologista para aliviar os incômodos e, se possível, reverter o procedimento.

“A impressão que eu tenho é que ele implantou uma lente de contato dentro do meu olho, e não um líquido. Agora eu vou repousar e ver se encontro um oftalmologista para ir [me consultar]”, supôs.

E seguiu: “Acho que é irreversível, mas se for uma lente de contato que ele implantou e der pra tirar, eu vou tirar, porque a dor não vale a pena. Tá tudo embaçado, e a minha visão era ótima”, concluiu.