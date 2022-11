Especialista real, Lady Colin, conta que príncipe Harry e Meghan estão separados

Lady ainda conta que o casamento dos dois passa por um grande problema e chegaram a acionar os advogados

Deu a louca na realeza, porque eu nunca vi falar de término de casamentos reais, mas de acordo com a especialista real, Lady Colin, o casamento do príncipe Harry e Meghan Markle está bem ruim das pernas. A especialista conta que os dois chegaram a acionar os advogados porque as coisas estão cada vez piores no relacionamento.

“O casamento de Harry e Meghan passa por um grande problema. Eles chamaram advogados porque as coisas entre eles está piorando… mais do que imaginamos. E eu chequei essa informação com mais de uma pessoa”, iniciou.

Na ocasião, a especialista conta que Harry quis se separar de Meghan. “Eles chegaram a um acordo de divórcio neste momento em que, supostamente, ainda estão juntos. De acordo com o que eu ouvi, e escutei isso de duas pessoas confiáveis, Meghan o ‘empurrou’ para uma direção a qual ele não queria ir… e agora ele sabe verdadeiramente quem ela é”, disse.

“Eles vão se separar oficialmente em algum momento. Nos bastidores, o ‘castelo está se desfazendo’. Há muitas questões, não apenas o dinheiro, mas as crianças, status”, informou ela.