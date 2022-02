Eslovênia mete o pau em Tiago e adivinhem? Abravanel ouviu tudinho por detrás da porta!

O neto de Sisi está acordando para o jogo e não é pouco! Juro por Deus…

O neto de Sisi está acordando para o jogo e não é pouco! Juro por Deus…

E Tiago Abravanel, que nunca é pauta, porque é uma mosca morta, e de repente se tornou o mais comentado desde ontem, (25)? Sim! Ele está acordando par ao jogo, Brasil! Até porque ele escutou Eslovênia metendo o pau nele no quarto do pirulito.

Eslô estava dizendo que em uma conversa com Arthur Aguiar, ele disse que votaria em Laís e ela em Tiago, então a conversa foi engraçada. Eu não ri, mas tudo bem. E que o elo entre ela e o marido de Maira Cardi era Lucas, que é seu namorado e amigo do ator. E enquanto dizia que votaria no neto de Silvio Santos, ele estava ouvindo T U D O por detrás da porta! A-M-O!

Abrava aguardou um pouco para entrar e deu uma pequena batidinha na porta. Eslô gritou que podia entrar e ele entrou mesmo! E a cara de poucos amigos foi maravilhosa.

O lollipop falando do Tiago

Tiago ouvindo tudo de trás da porta

Tiago entrando no lollipop#BBB22 pic.twitter.com/YaNhWSMcaB — Conta Nova | Haftas Arden (@haftasardenn) February 26, 2022

Depois, Tiago conversou com Jessilane, Lina e Natália e disse que o dele estava na reta e o que puder fazer para escapar, fará. Ele até tentou combinar votos, mas a professora ainda não acordou para o jogo. “As alianças precisam começar a serem feitas ou é cada um por si e seja o que Deus quiser”, disse Tiago, e Natália completou: “Que é a estratégia mais burra [cada um por si]. Você vai pro paredão e sai”. “Não necessariamente, porque o Arthur voltou de dois e jogou sozinho”, rebateu Jessilane, que não acorda para vida. E Abrava completou dizendo: “Vou tentar descobrir quem as pessoas vão votar pra eu somar o maior número de votos senão eu estarei no paredão”. EITA!

Tiago Abravanel conversa com Natália sobre estratégia