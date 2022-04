Será o fim de Eslô? Paredão formado entre a sister, PA e DG coloca em risco sua permanência na casa

Eslovênia passará pelo primeiro paredão após indicação do líder, Gustavo

Tudo indica que a Eslovênia não conseguiu escapar da berlinda em que foi colocada, a indicação do líder, Gustavo, veio como um estrondo para a Miss Pernambuco. Só não consigo ter tanta certeza se ela vai sair ilesa desse paredão, formado entre Paulo André e Douglas Silva.

Com carisma de centavos, aqui fora Eslô é considerada um meme ambulante, além de interromper qualquer pessoa que queira falar algo contra ela no jogo da discórdia. Quando colocamos ela lado a lado com dois queridinhos do público fica complicado defender a pernambucana.

Douglas foi escolhido pela casa e Paulo André também entrou na berlinda por causa da indicação do líder. Bom foi Jessi que ganhou a prova do anjo e descobriu que estava com a semana salva dentro da casa com a imunidade.

Eliezer consolou Eslô e disse que nesse paredão ela vai voltar, enquanto eu acho o contrário. Alguns brothers comentaram a possibilidade de ser um paredão fake, por causa do primeiro de abril, mas não sabemos se será nesse ou em outro paredão.

Aguardo ansiosa pelo resultado desse paredão, porque querendo, ou não, ele vai responder muita coisa sobre a percepção de jogo de quem está dentro da casa. Veremos os próximos capítulos.