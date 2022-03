”Eu quero ir para o paredão logo”, pede Eslovênia, mas caso seja líder já tem um importante alvo!

Se ela quer ir ao paredão só a indicarem que o Brasil faz o resto né?

Eu no lugar da moça com nome de país, Eslovênia, também estaria exausta de ver meus amigos indo ao paredão, saindo e eu sabendo que sou uma das próximas. Tanto é que o cansaço chegou, que a moça revelou nessa madrugada, (23), que quer ir ao paredão logo.

Em uma conversa com Eliezer e Lucas, ela disse: “Eu quero ir pro paredão logo”, com a ponderação de Eli que pediu para ela não dizer isso e diz que a entende, mas não é legal pedir. Nisso, Pedro Scooby entrou no quarto e perguntou o que ela queria e ela revelou que quer o paredão, para o pedido do surfista para ela parar de viagem.

“’Tô sendo muito sincera, mas não vou ficar pedindo isso não”, encerrou Eslô. Scooby então explicou que algumas pessoas do Lollipop podem ter saído porque eram muito queridas e era importante a pessoa sair — oi? — ou que ninguém ligava então eliminou. Eu fico impressionada com o raciocínio de Scooby…

"Eu quero ir pro paredão." (Eslo)

"Nao fala isso, eu entendo, mas…" (Eliezer)

"Nao vou falar mais nao, mas eu quero logo…" (Eslo)



Ficar perdendo tempo aí pra que, né Eslo? Já acabou o programa mesmo. #BBB22 pic.twitter.com/4itu7P2OAD — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 23, 2022

Depois, a moça revelou a Lucas que tem um alvo caso ganhe o líder: Gustavo! O namorado da sister concordou: “É o mais coerente é colocar o Gustavo mesmo, já que a casa deve continuar a ir no Eli”. Também, convenhamos né? No ‘Jogo da Discórdia’ de segunda-feira, (21), o bacharel em Direito deixou claro que ela pode confiar nele… confiar que ele vai coloca-la no paredão. Eita atrás de vixe…

"Voce pode confiar em mim, Eslô, eu quero te por no paredão." (Gustavo) #BBB22 pic.twitter.com/6DzbV6nvA0 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 22, 2022