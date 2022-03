Ô dó! Eslovênia chora e se culpa pela eliminação de Lucas: “Será que fiz alguma coisa que o atrapalhou?”

A moça com nome de país ficou inconsolável com a saída do amado

Ah gente, eu tô com muita dó da Eslovênia depois da eliminação de Lucas do ‘BBB22’ nesta terça-feira, (29). A moça com nome de país chorou horrores depois da saída dele e se culpou o tempo todo achando que foi ela quem o prejudicou. Depois da eliminação, Eslô se isolou no quarto do pirulito e ficou em silêncio por alguns minutos, até Lina chegar e perguntar se ela estava bem. Chorando de soluçar e sendo consolada pela atriz, Eliezer e Natália, Eslô repetia incessantemente que ela pode ter feito algo que possa ter culminado a saída do love. “Será que eu fiz alguma coisa que atrapalhou ele? É muito ruim sentir isso”, lamentou. Natália disse para ela não se culpar, que não tem nada a ver. E a culpa realmente foi dela né? Quem mandou sentar ao lado dele? Depois de minutos de silêncio, Eslô desmoronou após Lina perguntar como ela está se sentindo. #BBB22 pic.twitter.com/TzBL6UR4E3 — Eslô Marques 🇸🇮 (@eslomarques) March 30, 2022 Lucas ganha sunga com bandeira do país Eslovênia (Foto: Reprodução) E na ‘Rede BBB’, o amado se declarava para a moça e até ganhou uma sunga com bandeiras do país Eslovênia. Aliás, a mãe de Lucas já está amiga da família de Eslô e pronta para recebe-los em casa. Por fim, Lucas disse que mandará uma mensagem para a mãe da amada. Fofos né? Não sei o que é melhor nesse vídeo: Dona Evandra dizendo que vai ser um prazer receber Eslô e a família, Lucas dizendo que Eslô ja é de casa, dona Evandra dizendo que a família dela são uns fofos ou Lucas dizendo que quer mandar mensagem pra mãe dela..



Obrigada, @ Deus ❤️ pic.twitter.com/8tJk2kibmB — Bia (@Bia_eslu) March 30, 2022 Lucas assistiu o momento do primeiro beijo e o início da relação com Eslô no programa. Ele falou um pouco do que os dois viveram nesses dois meses. 💓 #RedeBBB pic.twitter.com/WIrKSAPHur — Lucas Bissoli 🩲 (@LucasBissoli_) March 30, 2022