Pitaco da Kátia: Por que Eslovênia foi eliminada? Ela se eliminou?

A moça com nome de país foi eliminada com 80,74% dos votos

E lá vamos nós para o ‘Pitaco da Kátia’ em edição extraordinária! É que ontem, (03), a eliminada da semana foi a moça com nome de país, Eslovênia — juro que sentirei saudades de chama-la assim — com 80,74%. Mas o que a eliminou, além dela estar com ela mesma? Hein?

Eslo ao lado dela mesma no reflexo do espelho pic.twitter.com/8A4Hjvpiya — Danilo Sanches (@danilo_sanches) April 4, 2022

Para começar, a comparação que o público fez dela com Juliette, pesou muito! Pelo jeito parecido, de falar rápido e muito, além de ser nordestina, fez com que todos esperassem uma sucessora da moça do cacto, mas não é assim né? Eslovênia tem seu próprio jeito e muitos não entenderam isso. Ou seja, ela “frustrou” as expectativas que as pessoas colocaram nela.

Outro ponto, obviamente, foi a união com o quarto Lollipop, que se tornou Lolliflop, que culminou um ranço do público por ela por ter se unido a eles. Principalmente pelo fato dela ter mirado em Douglas Silva, que nunca fez nada a ela, mas foi um desafeto direto, sem motivo. Alias, só restou Eliezer agora…

Eslo disse que vota em DG, Gustavo, Paulo, Arthur e por último Pedro! #BBB22 pic.twitter.com/8HGYpxpsu5 — Central Oficial Arthur Aguiar ✨ (@centralarthurof) March 16, 2022

Agora, o ponto que realmente foi péssimo para o público, foram as incessantes vezes em que Eslô se referiu a Lina como “ele”. Isso foi mega pesado para a participante, que chorou por mais várias vezes ao ser chamada de “amigo” pela moça com nome de país. E por mais que a atriz pedisse que Eslô consertasse, ela se desculpava e em seguida, chamava novamente. Mas espero que agora ela tenha aprendido a respeitar as pessoas né?

Eslô chamou Lina de amigO



Lina “Amiga, não dá mais pra ficar errado, já deu tempo”#BBB22



pic.twitter.com/OaLrhvEixm CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE January 23, 2022

No mais, a moça com nome de país foi carismática e formou, com Lucas, o casal mais fofo da casa e que espero que perdure aqui fora. Então vamos aos S’s? Sorte, sucesso e saúde a Eslovênia e que ela não elimine mais ninguém aqui fora, amém! Vida que segue para Eslô, jogo que segue para os brothers!