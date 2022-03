Eslovênia e Lucas estão com medo de ir ao paredão juntos e acha que Natália é alvo

O casal Disney — como diz Gustavo — pensaram nas possíveis configurações do próximo paredão

O casal Eslu — Eslovênia e Lucas — passaram a madrugada deste sábado, (26), debatendo sobre a possível configuração do paredão que será formado amanhã, (27).

O casal está com medo de ir ao paredão juntos. “Pela casa, eu tenho mais chance de ir ao paredão que tu, por causa do voto de Jessi. Gustavo também vota em mim”, disse a moça com nome de país.

Lucas disse que o bacharel em Direito tirou o foco de voto dele e que acha que Arthur Aguiar, Pedro Scooby e Paulo André votarão nele. Sobre o ator, Eslô acha que ele iria preferir ir ao paredão com Natália do que com o Barão da Piscadinha em um possível contragolpe. “Lina vai no Arthur, então o paredão é entre as duas outras pessoas”, comentou a moça com nome de país, então o Sungas disparou: “Se for assim entrega logo o prêmio pra ele”.

Lembrando que irão ao paredão: o(a) indicado(a) pela Lí(nn)der — que será Arthur Aguiar ou Eslovênia, caso o ator esteja imune —, os dois mais votados pela casa e o contragolpe do mais votado. A prova ‘Bate-Volta’ será realizada pelos mais votados pela casa e o contragolpe.

Eslô e Lucas tão achando que Arthur puxa Nat no contragolpe (numa possível indicação direta de Lina).



Vocês acham que o pãozinho leva quem junto? 👀 #BBB22 pic.twitter.com/VGmN4cH7gd — SPLASH CELEBS (@Splash_Celebs) March 26, 2022