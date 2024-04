Escritora que foi atacada por Pitbull  teve seu braço direito amputado

Minha gente, recentemente, o guitarrista, violonista e filho da escritora Roseana Murray, que foi atacada por 3 pitbulls, Guga Murray, revelou o atual estado de saúde de sua mãe, que infelizmente teve que amputar o braço após ser sido atacada pelos animais.

“Amigos queridos. Com calma vou respondendo e atualizando os amigos por aqui que escreveram e os que apenas estão lendo isso.Minha mãe lutou com a força de titã contra 3 bestas assassinas e venceu”, iniciou Guga, que logo em seguida contou a reação da mãe ao descobrir sobre a amputação: “Ela não se rendeu, se protegeu com o braço direito e salvou sua vida. O braço se foi e, ao tomar real conhecimento da situação ontem, ela reagiu da seguinte forma: ” – paciência, vou ter que aprender a escrever com a mão esquerda”. Ela está inteira por dentro, milagrosamente”.

Continuando, o filho da escritora afirma que apesar do ocorrido e todo o risco que ela ainda está correndo, Murray encontra-se bem humorada e se mostrando extremamente forte.

“Conversando com os filhos e netos, bem humorada, na medida do possível e com a força de viver de 10 gigantes. Sabemos que não será fácil. Sabemos dos riscos que ela ainda está correndo, mas temos muita fé que ela irá superar”, afirmou o guitarrista.

Por fim, Guga fala sobre a rede de amor que esse triste ocorrido gerou, agradecendo cada uma das orações e boas energias que foram enviadas para a sua mãe.

“A “beleza colateral” desta tragédia também é enorme. Uma rede gigante de amor foi tecida em algumas horas para ampará-la e essa rede não para de crescer… Você e todos os que enviaram e enviam suas orações pra ela faz parte dessa rede gigante. Isso é bonito e lhe dá, nos dá forças para seguir adiante. Obrigado do fundo do coração”, finalizou Murray.