Escola afasta professoras que estavam no Onlyfans: “Ensinar não sustenta financeiramente uma pessoa”

As professoras revelam que buscaram essa alternativa após não conseguir pagar suas dívidas com o salário que recebiam na instituição de ensino.

Meu amores, um aluno denunciou ao Departamento de Ensino da escola de ensino médio St. Clair High School,no Missouri (EUA), de que as professoras Megan Gaither e Brianna Coppage estavam publicando conteúdos no site de conteúdo adulto OnlyFans, a instituição resolveu afastar as membras do magistério de seu corpo docente.

Em entrevista ao jornal Post-Dispatch, Magan explicou o motivo de ter buscado outra fonte de renda, além do seu emprego na escola. Segundo ela, a mesma possui uma dívida de mais de R$600 mil, devido a empréstimos estudantis, a qual ela não conseguiria pagar apenas com o seu salário, que no último ano foi de R$238 mil.

“Não estava conseguindo pagar as contas do mês. Ensinar não sustenta financeiramente uma pessoa. É realmente difícil ‘esticar o salário’ durante o verão. É por isso que fiz isso [criou um OnlyFans]”, revelou a professora.