Erika Schneider fala sobre demissão do ‘Domingão’: “Fui demitida por vídeo chamada e foi uma fase bem difícil”

Bailarina do programa dominical contou mais detalhes sobre a demissão em entrevista ao ‘Foi Mau’, da RedeTV!

Fala mesmo que a gente gosta! Erika Schneider não ficou calada e colocou a boca no trombone depois de ter sido mandada embora do ‘Domingão’ por videochamada. A bailarina foi parar no olho da rua e ainda disse que não foi uma fase fácil para ela, afinal, na época, estávamos enfrentando o ápice da pandemia.

“Fui demitida por vídeo chamada e foi uma fase bem difícil, porque foi bem na pandemia”, contou ela. “Ficamos praticamente quase um ano sem trabalhar, porque ninguém entendia muito o que estava acontecendo. Nossas reuniões e até os ensaios eram por videochamada”, acrescentou ela, que participou do reality A Fazenda.

Erika não ficou parada ao ser mandada embora, partindo para outros caminhos. “Foi bom para dar uma refrescada, acho que tudo tem um porquê. Foi um divisor de águas na minha vida, em todos os sentidos (…) Você precisa passar por situações como essa para fazer novas situações acontecerem e foi isso que aconteceu comigo”, analisou.