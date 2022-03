Ex-Fazenda, Erika Schneider, congelará óvulos esse ano

“Me traz liberdade”, revelou a musa

Mulher tem que buscar sua liberdade, independente do que seja. E é isso que Erika Schneider está fazendo. A ex-dançarina do Faustão ex-Fazenda disse que pretende congelar seus óvulos ainda esse ano.

Com 31 anos, um corpo de dar inveja e uma beleza descomunal, ela carrega consigo o sonho de ser mãe, mas ainda não decidiu quando isso vai acontecer. Erika quer ter a liberdade de escolher o melhor momento para os filhos. Consciente ela!

Erika Schneider, congelará óvulos esse ano (Foto: Leandro Muller)

Essa liberdade que ela busca foi encontrada com o congelamento de seus óvulos. “Eu quero ter esse poder de escolha, que é ser mãe a hora que eu desejar, sem ficar me preocupando com relógio biológico. Me traz liberdade. Quero ter dois filhos pelo menos. Devo fazer o congelamento de óvulos neste ano, já até conversei com meu médico”, disse a ex-Fazenda.

Erika não desiste do seu grande sonho de ser mãe,e ainda diz que nasceu para isso. “O sonho da minha vida é ser mãe. Acho que eu nasci para isso. No momento estou focando muito na minha carreira profissional”, completou.

Acho bonito essas mulheres lindíssimas que tem o sonho de ser mãe. Toda sorte do mundo, Erika, querida. Beijos.