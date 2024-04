Erick Jacquin revela que mora de aluguel e o que faz com seu dinheiro

Olha ele! Erick Jacquin mostrou que não tem nada a esconder e revelou detalhes sobre sua vida financeira ao Notícias da TV. O chefe de cozinha revelou que mora de aluguel e ainda ficou surpreso ao descobrir que as pessoas pesquisavam sobre o seu salário no Google.

Ao ser questionado se está ganhando bem, ele brincou: “[Ganho] Muito pouco. Sou muito mal pago. Tudo que eu ganho, eu boto nos restaurantes, é reinvestido, reinvestido. Para que ganhar dinheiro?”.

Então, ele contou que não comprou uma casa no Brasil. “O dinheiro é suficiente, é bom. Já fui muito preocupado com dinheiro. Hoje eu posso pagar meu aluguel. Moro de aluguel. Eu não tenho nada. Mas eu estou vivendo minha vida maravilhosa. Meus filhos são lindos, maravilhosos. Isso é felicidade. Tem muito disse me disse sobre os milhões de Jacquin, mas é bobagem”, contou.

Por fim, o cozinheiro disse que a visibilidade da TV o ajudou a atingir o sucesso. “Sem a TV, eu não teria essa vida que eu tenho hoje. À TV, eu devo tudo, a toda a família Band, eu devo tudo. E ao público brasileiro. Nunca imaginaria que essa história ficaria desse jeito. Mas hoje estou muito feliz”, declarou.