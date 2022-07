”Era nossa despedida” diz Hugo e Guilherme após relembrar o último encontro com Marília Mendonça￼

Só para matar um pouco da saudade da eterna rainha da Sofrência. Nesta Segunda-feira, 25, Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça lançou em seu canal do YouTube a segunda parte de um especial em comemoração aos 27 anos da cantora que aconteceu na última sexta-feira, 22.

No especial Dona Ruth encontra com alguns amigos íntimos de Marília, contam histórias e também cantam músicas da Rainha da Sofência. Entre as participações estão os cantores Maiara e Maraisa e a dupla Hugo e Guilherme, além da fotógrafa e assessora que eram muito próximos da artista. Durante a participação eles lembraram dos últimos encontros e reletaram “era uma despedida”.

O empresário Wander Oliveira, dono da produtora de Marília Mendonça Marília estava sempre a frente do tempo, o dono da WorkShow ainda relembrou o primeiro encontro com a cantora aos 13 anos, quando ela chegou no escritório com algumas composições e ele ficou admirado por ser criações de uma criança.