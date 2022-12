“Era apenas um aplicativo de dança, então comecei a postar vídeos aleatórios”, dispara Jason Derulo sobre o Tik Tok

Cantor atribui o sucesso da plataforma de vídeos a ele, dizendo que antes era só um aplicativo de dança

Oi? Jason Derulo contou em entrevista no Youtube que antes dele entrar para o Tik Tok, o aplicativo era somente de dança, até que ele começou a postar vídeos aleatórias que teria dado o sucesso da rede. O cantor ainda se coloca como diferente por ter liderado uma mudança considerável na plataforma.

“Eu me diverti com isso, honestamente. No começo era um aplicativo de dança. Por ser um aplicativo de dança, pensei, não sei se vai funcionar. Todo mundo não gosta de dançar. Então eu pensei: “Deixe-me começar a postar outras merdas”. Tentei postar uma foto, mas não funcionou. As pessoas diziam: ‘Que porra é essa?’ Então comecei a postar vídeos aleatórios semelhantes a histórias. Isso não funcionou”, disse.

E não parou por aí: “O que funcionou foi quando eu estava postando coisas que eram mais divertidas. Coisas que mostraram um outro lado meu, sabe o que estou dizendo? Eu pensei, ‘Ok, este é um momento em que posso ser um líder e fazer algo totalmente diferente no aplicativo.’ Acho que mudou o aplicativo para sempre porque o Tik T0k costumava ser apenas um aplicativo de dança, e não era até que comecei a apresentar outras coisas que se tornou o app que é hoje. E até hoje, o Tik T0k me paga… Deixe-me não dizer isso”, disparou.