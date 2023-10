Equipe de Yuri Meirelles confirma erro do peão em falas contra Lucas Souza

O modelo, que participou do clipe de Anitta, chamou o ex-militar de ‘chupa pau’ e causou revolta nos internautas na web

De preconceito em preconceito vai se juntando até sair da Fazenda ou ser expulso, como disse Adriane Galisteu. A equipe de Yuri Meirelles assumiu o erro do peão e fez um comunicado na web diante de todo hate dos internautas que chegaram a pedir a expulsão do modelo que participou do clipe de Anitta.

“Todos nós, familiares e membros da equipe do Yuri, pedimos a atenção de todos para falar sobre o ocorrido. Yuri errou ontem ao debochar de Lucas depois de chamá-lo da forma que chamou na discussão de ontem”, informaram.

E completaram: “Pedimos nossas mais sinceras desculpas, em nome do Yuri, a todos que se sentiram ofendidos e principalmente ao Lucas. Mas é importante ressaltar que em nenhum momento essa foi a intenção real Yuri. Apesar da intenção do Yuri não ter sido essa, ele errou e por isso pedimos desculpas a todos”.