Equipe de Bianca Andrade (Boca Rosa) faz comunicado oficial após acidente

A influenciadora e seu filho Cris estavam no veículo que bateu na altura de Barra Mansa nesta quinta-feira (2), mas passam bem.

Amores, olha só que noticia maravilhosa que a equipe de comunicação dos influenciadores Bianca Andrade e Fred Bruno fizeram para acalmar nossos corações. Eles divulgaram um comunicado falando sobre o acidente que a Boca Rosa – como Bianca também é conhecida -, sofreu durante a madrugada no final da manhã dessa quinta-feira (2).

Bianca que estava junto de seu filho Cris, de 2 anos e outras duas pessoas quando bateram de carro na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Barra Mansa, durante a madrugada.

“Gostaríamos de tranquilizar a todos e informar que Bianca, Cris, Genilson e Dayane estão bem após o acidente. Todos foram assistidos por equipe médica rapidamente, mas por precaução, seguirão em observação por 24 horas. Agradecemos o carinho e preocupação de todos nesse momento e a assessoria de imprensa de ambos enviará, em breve, uma nota oficial com todas as informações necessárias.

Equipes Bianca Andrade e Fred Bruno”

Segundo o gshow que entrou em contato com a equipe da influenciadora e foi informado que eles estavam bem e no hospital em Barra Mansa.

“Bianca, Cris e outras duas pessoas que estavam no carro passam bem. Eles seguem no hospital para observação, mas está tudo bem”, informou a assessoria de imprensa da influenciadora.