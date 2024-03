Equipe de Anderson do Molejo atualiza o quadro clínico do cantor

Amores, ontem (25) contei para vocês que o vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, teve que ser internado, devido ao seu grave estado de saúde e a sua intensa luta contra um câncer.

Porém, após isso aconteceram, diversas informações falsas, como a morte do cantor, começaram a circular pela web, o que fez com que sua assessora, Andréa Assis, tranquilizasse os seus fãs, através de uma nota enviada ao meu amigo Leo Dias.

“Agora à noite ele simplesmente está de volta e está cantando no quarto do hospital”, iniciou a assessora de Anderson, que explicou: “Os médicos chamaram a família, mas é porque toda vez que o Anderson é internado, a equipe oncológica chama a família para dizer: ‘O quadro dele é assim. O quadro dele requer esse tipo de cuidado e nós vamos manter ele aqui no hospital’, isso é de praxe”.

Diante disso, através das suas redes sociais a equipe do cantor também se pronunciou a respeito das falsas informações sobre o estado de saúde do mesmo.

“A assessoria do Grupo Molejo repudia as falsas notícias sobre o quadro divulgado do nosso cantor Anderson Leonardo. Ele está internado, o quadro dele é grave, mas ele está vivo e continua sob cuidados e acompanhamento médico. Pedimos a todos que continuem em orações”, publicou a assessoria do cantor.