Equipe de Ana Hickmann alfineta Alexandre Correa: “O filho não estava presente”

Eu contei para vocês que a juíza Andrea Ribeiro Borges, da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar de Itu (SP), determinou, nesta segunda-feira, 4, que Alezinho passe por uma avaliação psicossocial para poder prestar depoimento no processo de violência doméstica movido por Ana Hickmann contra o ex-marido, Alexandre Correa.

Acontece que a equipe de Ana Hickmann rebateu a jogada do marido na tentativa de incluir o filho do casal na briga judicial. Em resposta à Caras, ela disse que Alezinho não estava presente no momento da discussão e agressão.

“Não vamos nos posicionar com o objetivo de preservar o Alezinho. Só importante lembrar que o próprio Alexandre já disse em entrevistas que o filho não estava presente no momento da agressão física”, alfineta.