O que?? Enzo Celulari e Jade Picon estariam ficando. Será??

Rumores que o filho de Edson Celulari e Claudia Raia estariam dando umas bitoquinhas, sabe?

Minha gente, não para de pipocar novos affairs para Jade Picon e Paulo André, viu? Se eles não assumirem que estão juntos, o número só tende a crescer! E neste domingo, (15), o novo possível casal seria Jade e nada menos que Enzo Celulari! Sim, o filho da Claudia Raia e Edson Celulari.

Tudo começou porque os dois estão frequentando os mesmos eventos há tempos, então os usuários do Twitter já começaram a criar uma fic que está rolando um affair. A desconfiança se tornou ainda maior, depois que a influenciadora fez uma live e o filho dos atores globais assistiu. Na live, a amiga da Jade fala pra ela ligar para alguém que está assistindo e ela responde: “ele não vai atender”. Foi aí que tiveram ainda mais certeza.

Mas segundo o jornalista Matheus Baldi, isso é apenas rumor! No festival que ambos foram no fim de semana, eles não ficaram e são apenas bons amigos. Então, as Jadrés podem respirar aliviada, porque o shipper com Paulo André AINDA segue vivo. E os dois são solteiros e podem ficar com quem quiser, ‘tá?