“Enterrei seis, mas era amante”, revela Tati Quebra Barraco sobre seus ex-namorados

Meus amores, a Tati Quebra Barraco participou do Colônia Bahls, programa da influenciadora Nicole Bahls, desta quinta-feira (1°). A funkeira acabou revelando que seis dos seus exs já estão mortos e também disse que era a amante nesses relacionamentos. ‘Enterrei seis, mas não fui mulher, fui amante’, disse.

A funkeira também contou não pretende remover nenhuma das tatuagens feitas em homenagem aos homens com quem já se relacionou. Tati disse que são uma memória afetiva de cada um dos seus exs e também explicou que todos esses relacionamentos aconteceram antes dela se tornar uma pessoa famosa e que todos eles tinham suas qualidades.

“Não apaguei nem tatuagem dos ex, mas estão todos mortos. Não era famosa, não, mas sabia transar. Não era bonita, mas no proceder…”, brincou a funkeira.

Ao lado das convidadas do programa, Wanessa Wolf, Valesca Popozuda e Pocah, Tati participou do quadro Ex Preguiça, no qual o objetivo era descontar raiva de ex namorados em um manequim. Sem papas na língua, a apresentadora perguntou se a cantora já foi traída, Tati respondeu que não e ainda disse que se descobrisse uma situação de infidelidade por parte de seu marido, provavelmente não o perdoaria. ‘Acho que não, mas tem que passar, né? É muito fácil falar’, afirmou.

“Enterrei seis, mas não fui mulher, fui amante. Hoje tenho marido, sou casada há 23 anos, muita gente não sabe, postei no fim do ano. Só posto fotos uma vez ao ano porque não dou carne para banquete”.