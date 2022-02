Avisa que é ela: ensaios de Carnaval de Anitta revela mais que uma mega produção

O furacão Anitta não perde a essência de Girl From Rio e está na boca do povo, literalmente.

Ninguém brilha mais do que ela para fazer uma multidão histérica cantar aos gritos “Boys Don´t Cry”, novo single da carioquinha de gênio forte, que reafirma a sua persistência em ser uma artista mundial.

Os Ensaios da Anitta foram a prova para quem ainda tinha dúvida que Anitta é a estrela pop que o Brasil precisava e não surgia a tempos. Muitos tentam, mas poucos podem, aceita que dói menos.

O hit surpreende a cada conquista, sendo a música de maior crescimento do dia no Spotify Global, clipe com mais de 16 milhões de visualizações e posicionada no primeiro lugar em 4 países no iTunes, incluindo o Brasil.

A patroa fez todo mundo soltar a voz em São Paulo (12)

E não para por aí, a mente empreendedora da cantora garante sucesso em tudo que se propõe a fazer. Bastou ela se tornar Head de Criatividade e Inovação da Skol para alavancar mais um sucesso.

Os novos Ice Pops, mais conhecido como sacolé, são inspirados nos sabores de Beats. A distribuição do geladinho foi gratuita para quem vai curtiu a festa, bastando apresentar comprovante de vacinação, porque a gata está a favor da folia com segurança. Visionária, não?

Fantasia de gatinha para a poderosa arrasar no Rio de Janeiro na noite de ontem (13)

Em cada um de seus ensaios a patroa conseguia entregar looks belíssimos, produção e infraestrutura para conforto dos convidados e amigos, não se esquecendo de participações especiais que tornavam a noite cada vez mais brilhante.