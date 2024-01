Enquete dita quem será o próximo eliminado do BBB24

No noite desta terça-feira (23), acontecerá a 5ª eliminação da 24ª edição da casa mais vigiada do Brasil.

Amores, nesta terça-feira (23), acontecerá a 5ª eliminação do BBB24, que está sendo disputada pelos participantes Alane, Pitel, Marcus, Luigi e Vinicius. Diante disso, como de costume a Uol está fazendo uma enquete parcial para que nós possamos ter noção de quem será o próximo brother ao deixar o reality.

Ao que tudo indica, a provável eliminada da noite será Pitel, que até o momento possui apenas 18,22% dos votos a favor da sua permanência no programa. Já em segundo lugar, como possível eliminado da noite, está Luigi, que possui apenas 19,43% dos votos.

Por fim, os outros emparedados, até o exato momento aparecem com a seguinte porcentagem: Alane com 22,03%, Vinicius com 20,19% e Marcus 20,13%.