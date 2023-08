“Enquanto minhas amigas comiam bolacha eu tomava remédio para emagrecer”, dispara repórter da Xuxa, Duda Little

A repórter soltou o verbo em suas redes sociais e disse que não foram apenas as Paquitas que sofreram pressão com Marlene

Uma das grande revelações do ‘Xou da Xuxa’ tipo uma Maisa Silva daquele tempo, a menina prodígio, engraçada e uma das melhores amigas da apresentadora Xuxa (se não a única) também passou perrengue na mão de Marlene Mattos. Acontece que a repórter ressalta que a pressão estética não era apenas com as Paquitas, porque quem estava de fora também sentia tudo. Duda chega a dizer que tomava remédios para emagrecer.

“Não foi só com as paquitas… Ali, no meio daquela turma, também tinha uma repórter mirim. Uma menina de 7, 8 anos, que amava de paixão o que fazia mas que também sofria toda esta pressão. Cria casca? Cria. Mas certamente deixa marcas. Se todos os problemas de saúde mental que eu tive (e tenho) ao longo da minha vida são consequências das atitudes e falas desta mulher, eu não tenho como afirmar. Mas eu sei que enquanto as minhas amigas comiam biscoito recheado no play do prédio, eu tomava remédio pra emagrecer”, disse.

Ela ainda completa: “Eu, nesses anos todos, só foquei em lembrar as coisas maravilhosas que vivi nesta época. Mas esta conversa me levou pra outras camadas que eu talvez gostaria de ter apagado da minha vida. Xuxa Meneghel eu te amo infinitamente e de você, eu só tenho as melhores recordações e os melhores aprendizados. Risadas, conversas maravilhosas, diversão, papos de melhores amigas, eita quanta coisa boa. Sou eternamente grata por ter passado parte da minha infância ao seu lado, rainha!”, declara.