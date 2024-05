“Enquanto há corpos boiando no RS, há uma festa pornô em Copacabana”, dispara Alexandre Garcia

Estou perplexa em como a extrema direita pode manchar e destruir reputações. Ainda não foi comprovado que possa ter corpo de bebê boiando no Rio Grande do Sul, devido às enchentes. Mais uma vez o “1 criterioso” jornalista, Alexandre Garcia, vem a público para deturpar um contexto.

“Em 1984 foi inaugurada a Hidrelétrica de Itaipu. Era a maior do mundo, depois veio a Três Gargantas, na China. Nós somos capazes de fazer uma Itapeipu, mas eu pergunto: estaremos à altura da grandeza natural do nosso país? Temos contrastes enquanto há corpos de bebês boiando nas águas do Rio Grande do Sul há uma festa pornô em Cobapacana”, disse em vídeo em suas redes sociais.

Em primeiro lugar, o show da Madonna não foi de conteúdo pornô, apenas na cabeça do demagogo, que finge não conhecer os atos da cantora e sua conquista no mundo do pop. Menos!