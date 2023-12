Engravidou para salvar o casamento? Gabi Luthai rebate: “Amando muito esse homem”

A cantora usou suas redes sociais para fazer um desabafo diante de todas as críticas dos internautas sobre sua gravidez

Gabi Luthai perdeu um dos gêmeos, fruto do seu casamento com Teo Teló, e já entrou na onda dos haters com diversos questionamentos sobre os filhos do casal. Alguns disseram que ela engravidou para salvar o casamento e ela rebateu tudo prontamente, dizendo que ama muito o seu marido.

“Não acredito nisso. Eu engravidei amando muito esse homem, lembro do dia de tudo. Foi uma delícia fazer esse neném”, garantiu ela que recentemente viveu um período turbulento no casamento com o empresário.

A cantora também foi questionada se a gravidez foi planejada. “Sim, mas eu nunca tinha feito um teste antes, acredita? Tirei o DIU em dezembro do ano passado, mas nunca encanei. Aliás, fui tão desligada que já tava atrasada há mais de 7 dias e nem tchum, o que me deu o surtar de fazer o teste foi minha instabilidade emocional. Eu estava maluca! Surtada mesmo, nunca fiquei assim”, esclareceu.