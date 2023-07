Empurrão de cima do altar faz Padre Marcelo Rossi ter mudança drástica em sua rotina

O sacerdote, que era extremamente magro, revela como mudou seu estilo de vida, após o acontecimento.

Amores, tenho certeza que todos vocês lembram da icônica cena, que viralizou na web e nas telinhas, do meu querido Padre Marcelo Rossi, sendo empurrado por uma mulher, de cima do altar, em 2019, durante a celebração de uma missa, em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. Apesar do susto, felizmente, o sacerdote não teve nenhum ferimento grave.

mulher surta em plena missa e empurra o padre marcelo rossi do altar pic.twitter.com/F9tZBWprIb — Alfinetei (@ALFINETEI) July 14, 2019

Porém, de acordo com o site “G1 – Vale do Paraíba e Região”, esse baita susto que o padre levou foi um grande incentivo para que ele mudasse radicalmente o seu estilo de vida.

Em entrevista ao G1, o religioso, que na época chamava bastante a atenção devido a sua extrema magreza, que foi fruto de uma forte depressão a qual ele enfrentou, contou que o milagroso episódio lhe incentivou a melhorar seus hábitos alimentares e investir em uma rotina de treinos, que acabaram lhe deixando extremamente forte.

Na entrevista, Padre Marcelo também revelou quais são os quatro pilares que lhe ajudaram a atingir o seu atual porte físico e explicou: “A oração é essencial para a mente, ela ajuda a trazer paz, a se encontrar diante dos problemas da vida. O treino ajuda em tudo, nos traz endorfina, serotonina e outros hormônios que nos ajudam também a manter a mente equilibrada. A alimentação equilibrada é fundamental para ajudar no metabolismo e o sono é essencial para se ter saúde”.