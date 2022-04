”A empatia de vocês é absolutamente seletiva”, dispara Emily Araújo

Campeã do BBB17 comenta hate que recebe todos os dias em publicação no Twitter

“Os 4 piores campeões da história do Big Brother”, era o que trazia um post no Twitter com Emily Araújo ocupando o podium. A postagem não passou despercebida pela influenciadora que fez questão de desabafar sobre o hate que sofre desde que o programa foi ao ar.

“Experimenta entrar lá e ficar 100% normal por 3 meses. Esse hate que eu recebo todos esses anos não tem cabimento! A empatia de vocês é absolutamente seletiva”, escreveu a sister.

Como de fato, errada ela não está, porque desde a sua edição, que passou fazem 5 anos, ela sofre hate gratuito de todos os lados. Vale lembrar que na época a sister quis se aliar a Marcos, que tinha um comportamento abusivo com Emily.

Cadê as mulheres? Emily merece um pouco de empatia dos veículos e das pessoas que não medem esforços em atacar a jovem. “Eu tinha 20 anos, tinha acabado de perder minha mãe… É claro que eu ia estar meio surtada”, relembra a influenciadora.

No post Emily ainda divide o pódio com Arthur Aguiar, Cezar Lima e Paula Sperling. Alguns eu acabo concordando de fazer parte dos piores ganhadores…