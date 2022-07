Emilia Clarke revela que parte do cérebro não funciona: “A dor mais excruciante”

Daenerys na série ‘Game Of Thrones’ sofreu dois aneurismas

Meu Deus! Em entrevista para o programa ‘Sunday Morning BBC’ a atriz, famosa por sua interpretação em ‘Game Of Thrones’, Emilia Clarke, revelou que sofreu dois aneurismas e que parte do seu cérebro não funciona.

“Foi apenas a dor mais excruciante, vômitos enormes, tentando recuperar a consciência […] Se você está vomitando e tem dor de cabeça, isso não é bom para o seu cérebro. Eu tinha 22 anos, mas foi útil ter ‘Game of Thrones’ para me varrer e me dar esse propósito”, disse a atriz.

A atriz que dá vida a Daenerys Targaryen ainda disse que faz parte de um grupo seleto de pessoas que consegue se articular bem, mesmo com as dificuldades que a doença pode representar.

Para quem não sabe, em 2019 a atriz fundou uma instituição de caridade ‘SameYou’, para as pessoas que sofreram lesões cerebrais. Vale lembrar que em 2020 ela recebeu um prêmio pelo seu esforço diante da neurorreabilitação.