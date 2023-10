Embaixador coreano leva público ao delírio ao cantar Raça Negra em festival

O político também cantou outros grandes hits brasileiros, no festival que comemorava os 60 anos da imigração sul-coreana no Brasil.

Minha gente, precisamos confessar que nada une mais o povo brasíliero do que uma boa música, e um belíssimo exemplo disso foi o vídeo que viralizou nesta sexta-feira (20), em que o embaixador da Coreia do Sul, Lim Ki-mo, levou a público a loucura após cantar a música “Cheia de Manias”, do grupo Raça Negra, durante um festival de cultura sul-coreana, em Brasília.

E não parou por aí, além do vídeo cantando a famosa música do grupo Raça Negra, outros registros do embaixador cantando grandes hit brasileiros viralizaram na web, como as músicas, “Pense em mim”, da dupla Leandro e Leonardo, e “Evidências”, que ficou famosa na voz dos icônicos Chitãozinho e Xororó.

O evento em questão, que aconteceu entre os dias 13 e 15 de outubro, no estacionamento do Complexo Cultural Feira da Torre de TV, comemorava os 60 anos da imigração sul-coreana no Brasil.