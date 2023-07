Em seu aniversário de 60 anos, Leonardo faz discurso para filhos: “Todos vocês têm um pouco de mim, da minha alma, meu espírito e do meu esperma”

O cantor sertanejo reuniu todos os 6 filhos para a celebração de seu aniversário

Eu to chocada com esse babado que acabou de cair no meu colo. O cantor Leonardo causou é muito com a declaração que fez para os seus 6 filhos no seu aniversário de 60 anos.

A celebração foi feita na fazenda do cantor, em Goiânia. E durante o evento, Leonardo foi fazer um discurso para sua família, agradecendo pela presença de cada um. E a internet inteira está se acabando de tanto rir após o seguinte trecho viralizar:

‘É um dos dias mais felizes da minha vida. São a minha essência. Todos vocês tem um pouco de mim’, começou Leonardo, fazendo uma declaração romântica e depois surpreendendo. ‘Do meu sangue, minha alma, meu espírito e do meu esperma’, brincou o sertanejo.

Um dos filhos, que estava filmando o discurso, entrou na brincadeira enquanto os outros riam. ‘Todo mundo do seu saco, pai’, gritou um dos herdeiros.