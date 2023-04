Em pele de cordeiro, Cuca diz que retaliação é a “pior coisa que um homem pode passar”

Após o fato do estupro vir à tona nas redes sociais, muitos internautas pediram para que tirassem Cuca como treinador do time do Corinthians e o pedido foi acatado pela diretoria do time

Eu contei para vocês que Cuca, o polêmico jogador que envolveu em diversas polêmicas no passado em relação ao estupro, estava nomeado como treinador do Corinthians. O fato é que o ex-jogador abandonou o cargo após diversas mensagens de retaliação na web pedindo a sua saída do time. Cuca ainda diz que é a pior coisa que um homem pode passar, sem pensar na vítima que ele abusou no passado. “É a pior coisa que um homem pode passar, quando está em xeque a dignidade dele, quando invadem as redes sociais de suas filha e da mulher dele com mensagens pedindo: ‘Vá embora'”, disse ele. 🚨AGORA: Em entrevista coletiva anunciando sua demissão do Corinthians, o técnico Cuca, condenado por estupro, diz que está passando pela pior coisa que um homem pode passar: “Estou triste”. pic.twitter.com/5xYZ4LtjVY — CHOQUEI (@choquei) April 27, 2023 Cuca ainda conta que tudo foi por um pedido da sua família para que ele voltasse para perto deles. “Você pesa o que vale a pena e o que não vale a pena na vida. Quero fazer valer a pena a minha família e não esperava essa avalanche, foram coisas passadas há muito tempo, fui julgado e punido, não quero entrar em detalhes e saio neste momento mas não é o que eu queria, é um pedido da minha família”, finalizou.