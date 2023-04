Em novo depoimento, Daniel Alves conta por que mentiu para a justiça

Ex-jogador deixou o presídio de Brians II, em Barcelona, para dar mais uma versão sobre os fatos que vira e mexe tem uma mudança na forma de contar tudo que se passou na casa noturna

Não é segredo para ninguém que Daniel Alves está preso acusado de estupro por uma mulher em uma casa noturna na Espanha. Acontece que o caso teve tanta burocracia e tanta mentira que já contei diversas delas aqui para vocês o desenrolar da história. Em novo depoimento, ele conta o motivo de tantas mentiras na frente da Justiça Espanhola.

O ex-jogador disse que alterou o seu discurso no Tribunal por causa da sua ex-esposa, Joana Sanz, de acordo com o La Vanguardia. Vale ressaltar que a modelo terminou com o jogador.

Agora, Daniel tenta provar que tudo que ocorreu dentro da boate foi consensual e os dois estavam de acordo com tudo que estaria acontecendo dentro do banheiro. A defesa pede a liberdade provisória do atleta, que já foi negada algumas vezes.