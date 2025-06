Em novo comunicado, assessoria de Anitta afirma que ela já retomou seus compromissos profissionais

Gente, estou aqui no Copacabana Palace tomando um chá da tarde com a minha amiga do Cosme Velho, quando ouço um grupinho de meninas surtando com aquela notícia sobre a minha diva suprema Anitta e já vou repassar esse babado para vocês.

Sabemos que a cantora anunciou o cancelamento de um show em Campina Grande por questões de saúde. Recentemente, Anitta havia comunicado aos fãs que estava enfrentando uma infecção bacteriana severa e por conta disso, ela precisou se ausentar dos compromissos profissionais e das redes sociais. Pouco tempo depois, começaram a surgir inúmeras especulações na web de que ela teria desenvolvido o problema por conta de uma cirurgia malsucedida nos Estados Unidos. Mas, na tarde desta sexta-feira (20), a assessoria dela fez questão de desmentir todos esses boatos através de uma nota.

Foto: Reprodução

A assessoria destacou o problema de saúde de Anitta não foi por conta da intercorrência de um procedimento estético: “A infecção bacteriana que motivou o cancelamento do show em Campina Grande não tem relação alguma com complicações cirúrgicas. O quadro foi identificado, já está sendo tratado e apresentando melhora gradativa.”

Além disso, eles confirmaram que a cantora passou por uma cirurgia estética recentemente, mas ressaltaram que deu tudo certo e que Anitta segue cumprindo os compromissos de sua agenda. “A cantora realizou um procedimento estético (como é de seu costume), sem qualquer intercorrência ou necessidades especiais. Anitta teve alta médica normalmente e retornou ao Brasil dentro do prazo estipulado por sua equipe médica. Recentemente, a cantora trabalhou em estúdio e também gravou uma campanha em São Paulo.”