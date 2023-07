Em meio a polêmicas, Larissa Manoela celebra um ano de relação com noivo

A atriz está noiva de André Frambach e já comprou briga com a família por causa do seu relacionamento com o ator

Depois de sair o que falar fazendo revelações sobre sua família e a família de André Frambach, Larissa Manoela usou suas redes sociais para comemorar o tempo ao lado do seu noivo. Vale ressaltar que ela já comprou briga com sua mãe, Dona Silvana, por causa da relação que tem com Frambach.

“Meu amor é dono de um pedaço meu. Meu amor é lindo e leve. Meu amor me enche de orgulho e torna tudo mais especial. Meu amor é dono do coração mais lindo que já vi, das melhores soluções pros meus problemas, do abraço mais aconchegante e e do beijo mais doce. Meu amor é puro e verdadeiro”, iniciou a estrela.

Ela ainda completa: “Meu amor não mede esforços pra me ver feliz e também pra enxugar minhas lágrimas […] Meu amor é respeitoso, cuidadoso e atencioso. Meu amor é dono de um sorriso encantador e olhos verdes preciosos. Meu amor é você! Meu amor vive em você”, concluiu.