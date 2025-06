Em meio à disputa judicial, nora de Dona Ruth toma partido e sai em defesa da sogra: “Deus sabe de tudo”

Amores, estava fazendo um passeio no iate privativo com as amigas da Zona Sul à ilha Botinas. Decidimos que vamos mergulhar com cilindro e tudo mais nas águas cristalinas desse lugar paradisíaco. Eis que, ao usar meu iPhone 16e, fiquei sabendo que a nora de Dona Ruth se pronunciou sobre a luta pela manter a guarda de Léo.

Acontece que a médica Iollanda Nunes, noiva de João Gustavo, irmão de Marília Mendonça (1995-2021), usou as redes sociais para expressar solidariedade à sogra, Dona Ruth, que enfrenta uma disputa judicial com Murilo Huff para conseguir a guarda definitiva de Leo, de 5 anos.

Murilo Huff entrou com uma ação judicial para conseguir a guarda unilateral do filho (AgNews)

Nos Stories, a nora de Dona Ruth compartilhou um trecho do texto que a sogra postou durante a semana, alegando que Huff nunca teria dado um centavo sequer para contribuir na criação do filho.

Além da imagem polêmica, Iollanda escreveu: “Deus sabe de tudo e cuida de vocês”. Apesar do Story ter saído do ar, a publicação foi resgatada e divulgada pelo portal Circo da Mídia.

Vale ressaltar que, no mesmo dia em que Dona Ruth acusou Murilo Huff de nunca ter pago a pensão do filho, o cantor sertanejo usou as redes sociais para se defender, exibindo notas fiscais em que custeia escola, terapia, aulas de bateria, plano de saúde, tratamento exclusivo para diabetes e babá.

Gente, acho que esse assunto está cada vez mais longe de um desfecho amigável…