Em livro, Luiz Fernando Guimarães conta que foi enganado por Claudia Raia: “Me senti num filme de terror”

O ator conta que a atriz, junto com o seu marido Adriano Medeiros, o internaram, contra sua vontade, em uma clínica de reabilitação, por conta do alcoolismo.

Infelizmente o alcoolismo é uma doença que atinge milhares de brasileiros, não escolhendo raça, profissão ou classe social. Recentemente o ator Luiz Fernando Guimarães lançou uma autobiografia, denominada “Eu Sou Uma Série”, onde ele conta sobre a sua luta contra o alcoolismo.

O ator confessa que 2017 foi uma das piores épocas de sua vida e relata os diversos estragos que o excesso de bebida fizeram em sua vida. “A bebida é complicada. Eu comecei a abusar mesmo. A bebida me fazia chorar, eu sofria muito. E percebi que o álcool me separou de muitos amigos. A bebida me deixou com uma vida abandonada.”

Luiz conta que na época, para tentar controlar a doença, foi enganado por sua amiga, a atriz Claudia Raia, e por seu marido Adriano Medeiros, que o internaram contra a sua vontade em uma clínica de reabilitação. “Eles disseram que eu iria passar um final de semana num spa. Tiraram o celular de mim. Me senti num filme de terror. Sei que Adriano e Claudia fizeram tudo na melhor das intenções. Eles sofriam e não queriam me ver daquele jeito.”

Por fim, ele revela que a internação não foi eficaz, mas que felizmente enxergou o estrago que a bebida estava causando em sua vida e que decidiu parar, por conta própria. “Parei de beber só quando eu quis realmente. Eu estava no caminho de me tornar uma pessoa debilitada e destruída. E eu não queria. É algo sob controle, uma doença. Uma só dose pode causar um efeito enorme.”