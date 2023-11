Em janeiro, Ana Hickmann fez uma cirurgia no útero e levantou suspeitas sobre engravidar novamente

Apresentadora é mãe de Alezinho, de 8 anos, e revelou anteriormente sua vontade de ter mais um filho

Ana Hickmann enfrentou a mesa de cirurgia no começo desse ano para a retirada de um cisto no útero que já atrapalhou planos familiares na vida pessoal da apresentadora. Vale ressaltar que ela já tem um filho com o empresário Alexandre Correa e tudo indica que o planejamento era ter mais.

“Vou compartilhar com vocês um momento bastante pessoal e íntimo meu e da minha saúde. Saúde é uma coisa que a gente não pode brincar nunca, em momento nenhum, em idade alguma. Nós encontramos um pequeno cistinho no meu útero. Há um ano e meio minhas cólicas menstruais começaram a se intensificar, e cada vez que foi passando, foi ficando pior… o sangramento estava ficando pior”, disse ela, que fez exames para descartar endometriose.

Vale ressaltar que no sábado (11), ela denunciou o seu marido de agressão e fez um boletim de ocorrência diante do fato. De acordo com a Folha de São Paulo ela ainda pretende se divorciar do marido.