Em grupo de WhatsApp, bolsas roubadas de Mirella foram vendidas por R$68 mil

Léo Dias descobriu que nove peças de luxo foram roubadas do closet de Mirella Santos e foram adquiridas por duas mulheres que pretendiam revender as bolsas

Como aconteceu com o carro de Péricles, após um crime sempre ocorre a venda dos produtos roubados. Léo Dias, o meu querido amigo, trouxe a informação quentinha para as fofoqueiras, dizendo que ao todo foram nove bolsas de luxo roubadas da casa de Mirella Santos e que ela foram vendidas para duas mulheres que tinham a intenção de revendê-las. Os acessórios foram comprados pela bagatela de R$68 mil.

Vale ressaltar que o second hand é muito usado e disseminado pelas blogueiras, como uma forma de economizar para quem quer ter o tão sonhado acessório de luxo. Acontece que as bolsas estão envolvidas em um processo ilícito de roubo.

As compradoras chegaram a anunciar as bolsas (Louis Vuitton, Gucci e Chanel) em grupos de revenda, mas retiraram as mensagens tempos depois. Os itens juntos valem mais de R$100 mil, ou seja, ela paga o valor abaixo do mercado.