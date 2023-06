Em festa luxuosa, Philippe Coutinho renova os votos de casamento com a sua esposa

Os pombinhos receberam mais de 200 convidados no evento que foi feito para celebrar as suas Bodas de Zinco

Gente, que fofo! Nesta quarta-feira (14), o jogador Philippe Coutinho e sua esposa, Ainê, fizeram questão de celebrar, em grande estilo, os seus 10 anos de união, renovando seus votos ao ar livre, no Rio de Janeiro.

Atualmente, os pombinhos, que estão completando as Bodas de Zinco, moram em Birmingham, na Inglaterra, junto com os seus três filhos, a Maria, de 7 anos, a Esmeralda, de 4 anos, e o José, de 2 anos.

Contudo, vale ressaltar que não foi qualquer festinha, não viu? Com uma decoração em tons de prata e com detalhes em vidro, o evento contou com a presença de mais de 200 convidados, que se misturaram às centenas de rosas brancas que embelezam ainda mais o local.