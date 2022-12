Em crise histórica, CNN Brasil demite mais de 30 funcionário de uma só vez

Foram mais de 10 grandes apresentadores demitidos pela emissora em menos de 24h.

É meus amores, parece que a bruxa está solta nos bastidores da CNN Brasil. Passando por uma intensa crise financeira, uma das maiores redes televisivas do mundo iniciou hoje (01) o processo de desmonte de sua equipe, buscando assim reduzir os gastos que são feitos.

Grandes nomes do jornalismo brasiliero entraram nesta lista, como Fernando Molica, Alexandre Borges, Sidney Rezende, Boris Casoy. Outra medida econômica, que também foi tomada pela emissora, foi o fechamento do escritório situado no Rio de Janeiro.

Em São Paulo, a lista de demissões é ainda maior. Além de um dos grandes nomes da CNN desde sua inauguração, Monalisa Perrone, Marcela Rahal, que conduzia o Live CNN; Kenzô Machida, Isabella Faria e Gloria Vanique, que estava conectada aos programas de Soft News; e os repórteres Danúbia Braga e Jairo Nascimento também foram cortados pela emissora.

Confira abaixo o comunicado interno que foi disparado pela emissora nesta manhã:

“Prezados Colaboradores,

A CNN Brasil informa que realiza, nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro, a reestruturação de suas operações, com dois objetivos principais: fortalecer o DNA do canal, focado em Hard News, e readequar custos, ajustando a empresa ao cenário econômico do país, criando as condições para atingir o equilíbrio financeiro (Breakeven) em 2023 e crescer.

Em linha com a estratégia de fortalecimento do jornalismo, a coordenação da cobertura será concentrada em São Paulo e Brasília, duas praças que ganham relevância dado o contexto político e econômico nacional. Em decorrência dessa nova lógica, a newsroom do Rio de Janeiro será desativada, sem prejuízo à cobertura. As mudanças incluem a readequação de programas, assim como da grade. O selo CNN Soft será remodelado para 2023.

Aos colegas que deixam a empresa, manifestamos o nosso profundo respeito e gratidão. A dedicação e o trabalho de cada um foram fundamentais para a construção e consolidação da CNN Brasil.

Decisões como essas exigem coragem, determinação e visão de futuro. As mudanças irão adequar a empresa ao novo cenário da indústria de mídia e abrirão espaço aos investimentos necessários para seguir entregando o jornalismo independente, relevante e de alta qualidade, marca registrada da CNN. Este é o nosso compromisso com todos os colaboradores, com o mercado e com os milhões de brasileiros que confiam na CNN Brasil para tomar as melhores decisões.”