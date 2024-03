“Em breve ele vai receber alta”, diz Zé Vaqueiro sobre filho que está há 7 meses na UTI

Todos nós sabemos que o filho de Zé Vaqueiro está internado na UTI há um bom tempo, acontece que não estávamos sabendo de mais notícias de Arthur. O cantor usou seus stories para contar detalhes sobre a saúde do filho e revelou que ele receberá alta em breve.

“Muita gente tá perguntando no direct se Arthur continua no hospital. Sim, ele continua. Em breve, se Deus quiser, ele vai receber alta e vai tá indo pra casa, com fé em Deus”, explicou o artista nos stories do Instagram.

“A fonoaudióloga tá fazendo todo um preparo com ele para a retirada da sonda pela qual ele se alimenta. Se evoluir isso, ele vai pra casa sem a sonda. Porém, se não tiver a evolução dele, se Deus quiser, vai pra casa com a sondinha de alimentação mesmo e ela vai ficar acompanhando ele em casa”, disse ele.