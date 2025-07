Em apelo comovente, irmão de Marília Mendonça chora e defende Dona Ruth: “Deixem a gente sofrer em paz!”

A disputa judicial entre Murilo Huff e Dona Ruth Moreira pela guarda de Léo, filho da eterna Marília Mendonça, ganhou mais um capítulo tenso nesta terça-feira (1º). Visivelmente abalado, João Gustavo, irmão da cantora, veio a público implorar por empatia e respeito. Em um vídeo comovente, o jovem caiu no choro ao pedir que os ataques à sua mãe parem: “Deixem a gente viver, deixem a gente sofrer em paz”.

No desabafo, João contou que o momento tem sido extremamente delicado para a família e que está preocupado com os efeitos do linchamento virtual: “Talvez essa seja a fala mais difícil da minha vida, mas estou aqui pra pedir: parem de atacar minha mãe. Ela está muito mal. Eu estou fazendo o possível pra ajudar, mas tá difícil. Ela já perdeu muita coisa… Eu também.”

Com a voz embargada e lágrimas no rosto, João ainda mencionou o peso de tentar manter vivo o legado de Marília: “A gente tentou continuar algo que sempre foi dela. Só ela conseguiu ser o que foi. E sim, a gente errou tentando. Mas sempre foi com o coração.”

O cantor ainda fez um alerta sério sobre os riscos do cancelamento: “O ódio nas redes pode matar. Temos exemplos de pessoas que não aguentaram a pressão. Tenho muito medo do que pode acontecer. Por favor, parem com isso.”

Finalizando o apelo, João foi direto ao ponto: “Não queremos fama, nem dinheiro. Eu daria a minha vida pra ter minha irmã de volta. Só quero que deixem a gente sofrer em paz. É só isso.”

O vídeo, publicado no Instagram, gerou comoção entre os fãs da Rainha da Sofrência. A hashtag #ForçaJoão ficou entre os assuntos mais comentados do dia.