Em alta na Globo, Fátima Bernardes estreia no GNT

A apresentadora vai comandar um programa de entrevistas no canal, parte da Globo, e receberá dois convidados por episódio para um conversa informal

Ela dá o que falar e mostra que com ela o buraco é bem mais embaixo, Fátima Bernardes vai ganhar um novo programa dentro do GNT, na Globo. A apresentadora vai comandar um programa de entrevistas, a cada episódio ela vai receber duas pessoas para uma conversa despojada e despretensiosa.

A troca de experiências ficará no comando da apresentadora que já mostrou que não tem medo de se jogar e de aproveitar as oportunidades da vida. No programa eles falarão sobre dores, acertos, erros, que fazem parte da vida humana.

“Estamos construindo um programa lindo, com um formato maravilhoso para o público, que vai amar. Serão conversas muito sinceras e reveladoras que, do meu ponto de vista, são o ponto forte da atração. Com personalidades que vão abrir o coração e o sorriso de todo mundo, claro. As gravações estão vindo aí e a previsão é que comecem em agosto”, compartilhou Fátima.