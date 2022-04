Twitter privado? O que? Entenda proposta de Elon Musk

Homem mais rico do mundo ofereceu mais de 41 bilhões de dólares para ter o Twitter para chamar de seu

Minha gente, ter uma conta no Twitter é pouco para Elon Musk, o homem mais rico do mundo. o dono da Tesla já tinha comprado 10% das ações da rede semana passada, a gente só não sabia que o gato ia querer comprar o Twitter inteiro.

O loiro ofereceu cerca de 197 bilhões de reais pela plataforma, isso significa que ele compraria o Twitter e ele passaria a ser de uso exclusivo de Elon, para ela transformar no que bem entender ou manter a plataforma.

Elon Musk quer comprar o Twitter e “destravar” plataforma (Foto: Reprodução)

“Eu investi no Twitter e acredito que [a empresa] tem potencial para ser a plataforma para liberdade de expressão”, disse Elon em documento com a proposta de compra. De acordo com o empresário a plataforma tem um potencial enorme e ele quer destravar ainda mais a rede social.

Vale lembrar que o aplicativo tem mais de 217 milhões de usuários ativos, levando em consideração o quarto trimestre de 2021, sendo uma rede social mais rentável que o Facebook, dá para acreditar? Mark deve estar chorando uma hora dessas.

A ideia de Musk é fechar o capital da empresa. Vale lembrar que o Twitter sempre foi uma empresa privada e que os usuários permanecerão na plataforma. As mudanças beneficiam a plataforma, e claro que seu mais novo investidor.