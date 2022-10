Elon Musk lança perfume com nome peculiar: “Burnt Hair”

O empresário resolveu se aventurar na indústria de cosméticos.

Creio que o empresário Elon Musk tem o objetivo de vivenciar todas as experiências possíveis no mundo dos negócios, mas com o dinheiro que ele tem, até eu me arriscaria um pouco. Ele que é um dos homens mais ricos do mundo, dono das empresas Tesla e SpaceX, resolveu se aventurar na indústria de cosméticos e lançou a sua própria fragrância.

O perfume será lançado apenas em 2023, porém já está fazendo grande sucesso com os internautas, principalmente por levar um nome um tanto quanto peculiar.

O produto, que será produzido pela Boring Company, levará o nome de “Burnt Hair” ou ‘cabelo queimado’ e custará US$ 100 (R$ 530) o frasco. Elon relata que seu perfume terá “a melhor fragrância da Terra”, mas em contrapartida o seu slogan será: ‘a essência do desejo repugnante’. O que será que podemos esperar?