Elisangela foi barrada do elenco de Travessia por não tomar vacina contra Covid-19 antes de falecer

A atriz não apresentou comprovante de vacinação à Globo e assim perdeu a chance de interpretar um dos papéis principais de Travessia (2022).

Meus amores, vocês já viram pelas redes sociais que a atriz Elisangela faleceu nesta sexta-feira (3), não é? A artista estava afastada da televisão desde uma participação em A Dona do Pedaço (2019). Ela chegou a ser convidada pela Gloria Perez para um papel na novela Travessia, mas a Globo vetou por não permitir não vacinados em suas produções ou nas dependências do estúdio.



Em dezembro de 2020, Elizangela foi duramente criticada por comparar a obrigatoriedade da imunização ao estupro. E em janeiro do ano passado, ela foi internada com sequelas respiratórias causadas pela Covid-19 –e, por pouco, não intubada.

“Não [tomei], não posso e não quero, não é vacina, é experimento. Já está mais do que declarado, pelo próprio criador da vacina, que é realmente um experimento. Não sou cobaia. Sou a favor das vacinas, sempre tomei, mas neste momento não.”, disse ela.

A atriz Elisangela morreu nesta sexta-feira (3), aos 68 anos. A artista estava afastada da televisão desde 2019. Segundo seu assessor de imprensa, ela sofreu um infarto. A atriz estava em sua casa em Guapimirim, na Baixada Fluminense, quando apresentou problemas respiratórios. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e prestou os primeiros socorros no local. Em seguida, ela foi encaminhada para Hospital Municipal José Rabello de Mello.