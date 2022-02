‘Além da Ilusão’: Elisa volta como Isadora

Personagem de Larissa Manoela assume papel de sua irmã, depois de 10 anos

Após a morte de Elisa, Larissa Manoela, assassinada pelo seu próprio pai, Mathias, Antônio Calloni, ocorre um intervalo de 10 anos para a volta de Elisa, mas como o papel de sua irmã Isadora, que está de casamento marcado com Joaquim.

Nesse meio tempo, Mathias vê o espírito da filha, conversando com ela como se estivesse viva, culpado do acontecido na noite em que forjou provas para incriminar o amor de sua filha, Davi.

Mathias e sua fúria pelo casal Davi e Elisa

Com a passagem do tempo, a filha mais nova de Violeta, Malu Galli, que hoje é interpretada por Sofia Budke, terá a mesma idade da irmão que foi assassinada pelo pai. Ambas serão idênticas em aparência, mas serão opostas nos trejeitos e personalidade.

Violeta e Isadora

Isadora não é nada romântica, se acha jovem demais para se casar com Joaquim e demonstra uma grande paixão pela carreira, pretendendo se tornar gerente de vendas da tecelagem que Eugênio, Marcello Novaes, instalará nas terras de Afonso, Lima Duarte.

Todos ficam de queixo caído ao ver a semelhança entre a falecida e Isadora, mas a garota não se lembra da irmã.

“Não consigo me lembrar muito bem da minha irmã. A imagem do rosto dela sempre me escapa, como se estivesse coberto por um véu”, lamentará a garota. “Foi um trauma, minha querida. Não foi isso que o médico disse? Que você criou uma espécie de bloqueio emocional? É compreensível”, completará Úrsula, Bárbara Paz.

Esse é o primeiro passo para a alma de Elisa finalmente encontrar seu verdadeiro amor, Davi. Estamos ansiosos para os próximos passos dessa história.