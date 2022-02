Além da ilusão: Elisa assombra o pai após acidente

Após matar a filha acidentalmente, Mathias será perseguido por Elisa

Depois de fugir do castigo do pai, Mathias, personagem de Antonio Calloni, Elisa, Larissa Manoela,vai atrás de Davi, Rafael Vitti, onde os três entram em confronto e uma briga decisiva durante o julgamento do mágico.

Os dados são manipulados e o juiz mente no depoimento para incriminar o rapaz. Nesse momento ele ouvirá a filha:

– Papai! Papai!

Matias começará a tremer, mas seguirá com sua farsa:

– A surpresa veio quando Elisa chegou e viu que o jovem era um grande bandido. Ela terminou o romance no mesmo instante e então ele exigiu sua pulseira para ir embora.

Como Elisa não quis entregar mais nada, ele tomou a arma e disparou fez Davi de alvo, porém ele perde o equilíbrio e acaba acertando sua própria filha.

Mathias tenta reanimar Elisa, mas já é tarde demais

O juiz, então, verá a filha com a camisola manchada de sangue olhando para ele do fundo da sala e balançando a cabeça.

– Por que está mentindo? – questionará ela.

O juiz entrará em pânico e terá uma crise:

– Não! Não! Sai daqui, vai embora daqui, vai embora daqui! Some! Some!